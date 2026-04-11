Повар рассказал, как космонавты готовят еду на орбите - РИА Новости, 11.04.2026
10:47 11.04.2026 (обновлено: 10:48 11.04.2026)
Повар рассказал, как космонавты готовят еду на орбите

© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космическая еда особенная, большинство блюд отправляется на околоземную орбиту в замороженном виде, чтобы приготовить их к употреблению каждый раз требуется 30-40 минут, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
"Поскольку каждый грамм груза, отправляемого в космос, стоит очень дорого, большинство блюд, чтобы увеличить срок хранения, подвергаются глубокой заморозке (минус 34 градуса), далее в специальной машине на земле обезвоживаются. Поскольку из пакета, где находится такая еда, выкачан воздух, она долго сохраняет свои отличные первоначальные качества", - рассказал повар.
Повар космонавтов Андрей Ведерников: еда из тюбиков – уже вчерашний день
Вчера, 10:00
Он уточнил, что космонавту остается лишь открыть пакет с супом или вторым блюдом и наполнить его горячей водой.
"Если это, например, десерт в виде творога или салат, то пакет заполняется холодной водой. Если речь о еде в консервной банке, то она просто вскрывается консервным ножом", - добавил собеседник агентства.
По его словам, все доведено до автоматизма, каждый раз на приготовление еды у космонавтов обычно уходит 30-40 минут.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном ее проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - "Роскосмос".
Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Я чуть не погорел": неизвестный факт о полете Гагарина в космос
Вчера, 10:00
 
