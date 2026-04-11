Повар рассказал, как космонавты готовят еду на орбите

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космическая еда особенная, большинство блюд отправляется на околоземную орбиту в замороженном виде, чтобы приготовить их к употреблению каждый раз требуется 30-40 минут, сообщил РИА Новости начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

"Поскольку каждый грамм груза, отправляемого в космос, стоит очень дорого, большинство блюд, чтобы увеличить срок хранения, подвергаются глубокой заморозке (минус 34 градуса), далее в специальной машине на земле обезвоживаются. Поскольку из пакета, где находится такая еда, выкачан воздух, она долго сохраняет свои отличные первоначальные качества", - рассказал повар.

Он уточнил, что космонавту остается лишь открыть пакет с супом или вторым блюдом и наполнить его горячей водой.

"Если это, например, десерт в виде творога или салат, то пакет заполняется холодной водой. Если речь о еде в консервной банке, то она просто вскрывается консервным ножом", - добавил собеседник агентства.

По его словам, все доведено до автоматизма, каждый раз на приготовление еды у космонавтов обычно уходит 30-40 минут.