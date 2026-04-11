Повар космонавтов Андрей Ведерников: еда из тюбиков – уже вчерашний день

В космос никогда не попадут блюда, которые не понравились космонавтам на Земле, заявил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. В интервью РИА Новости он рассказал, сколько калорий требуется космонавту в сутки, что такое сублимированный суп, чем ужин на околоземной орбите отличается от завтрака и обеда, и какие продукты в космосе под строжайшим запретом. Беседу вел Серго Кухианидзе.

Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном ее проведении с 6 по 12 апреля. В 2026 году мероприятие приурочено к 65-летию полета Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".

РИА Новости – информационный партнер Недели космоса-2026.

– Андрей, космонавты питаются на борту вкусно или исключительно полезно?

– Однозначно полезно. Без этого нам никуда, но и без вкусности тоже никак не обойтись. Потому что еда – это ведь не только наполнение желудка или топливо для нашего организма, но и наши эмоции. Когда мы хорошо поели, то и чувствуем себя прекрасно, разве не так? Если же по какой-то причине, например, во время обеда, человек не насытил все свои вкусовые рецепторы, то вскоре он уже ищет, где бы чем-то вкусненьким перекусить. Забежит за каким-то лакомством в кафе или магазин. У космонавтов такой возможности нет.

– У космонавтов нет возможности перекусить, им это запрещено?

– Теоретически она есть. Можно, конечно, подплыть к отсеку корабля, станции, где команда питается, и что-то перехватить. Пожалуйста. Однако в действительности такое бывает редко. Не только потому, что космонавты – люди военные, привыкшие во время несения службы следовать существующим правилам, требованиям. Тем более, когда речь идет о службе на околоземной орбите. Главное – еда должна быть строго сбалансирована по белкам, жирам, углеводам. Суточная норма, к слову, не должна превышать 3000 ккал. Так что, перехватил что-то в течение дня, съел, выпил сока, решил поменять меню – расплачиваться придется дополнительными минутами на беговой дорожке. Летчики должны взвешиваться каждый день. Набрал лишние килограммы – в скафандр не влезешь. Словом, закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться!

– Сплошной ЗОЖ. Космонавты, надо думать, и едят всегда в одно и то же время?

– Скорее всего, да. Впрочем, мы это не контролируем, такая задача уже в компетенции врачей из Института медико-биологических проблем РАН. Разумеется, они также принимают участие в вопросах, связанных с питанием космонавтов. Цель нашего отдела – придумать блюдо, создать его и отправить таким образом, чтобы оно осталось качественным и безопасным.

– Пищевых отравлений на борту космических кораблей, значит, не бывает?

– Нет, такого не бывает. Безопасность поставляемой для космонавтов продукции – это основное, альфа и омега, если хотите, нашей деятельности. Исключительно все готовится из высококачественных продуктов. Перед отправкой омлета, супа, мяса, рыбы, пюре, да чего угодно, мы все тщательно проверяем и перепроверяем, тысячу раз дегустируем. Так происходит с каждым доставляемым в космос траншем еды.

Поскольку космонавты сейчас работают на орбите месяцами, то поставок, как правило, бывает минимум три. Первая летит до отправки экипажа и ждет их на борту, вторая вместе с ними и третья – чуть позже. Так, в конце марта мы отправили очередной контейнер с питанием, вес которого составлял 300 килограммов.

Наша обязанность – не только сохранить всю еду до момента отправки на орбиту. Долгое время, до истечения срока годности, нужно хранить ее в специальном, как мы говорим, музее. Потому, что, если с ней что-то произошло, мы обязаны вскрыть этот продукт и проверить в чем дело, какова причина возникшей проблемы.

– С экипажем перед полетом советуетесь, вкусы его членов учитываете?

– Безусловно. В космос никогда не попадут те блюда, которым космонавты на Земле поставили низкую оценку. Они просто-напросто не будут съедены. А зачем отправлять туда, где каждый грамм на счету, такой балласт? Член экипажа дегустирует блюда из рациона, оценивает их по девятибалльной системе. После обработки результатов сотрудники моего отдела совместно с космонавтом и его лечащим врачом составляют меню на весь полет. То, что, оценивается ниже восьми-девяти баллов, отсеивается. А одобренное – это и есть те самые эмоции, та еда, которая особенно пришлась по душе.

Помните, я говорил о суточной норме в 3 000 калорий, необходимых космонавту? Эта "индивидуальная вкуснятина" составляет 1 000 калорий в сутки, оставшиеся же 2 000 идут из базового рациона.

– Базового рациона?

– Невозможно готовить отдельно для каждого члена экипажа. Поэтому разработан базовый рацион, рассчитанный на 16 суток полета. Не стоит думать, что это время наши космонавты питаются скучно. Ничего подобного. Для них на выбор есть разные супы, второе, салаты… В течение всего этого цикла ни одно блюдо в программе не повторяется.

Вряд ли, кто на Земле питается однообразно, верно? Впрочем, как и за ее пределами. Базовый рацион, к примеру, американских астронавтов рассчитан лишь на неделю, китайских космонавтов – на десять суток.

– Какой средний чек питания космонавта в сутки?

– Средний чек в сутки, включая завтрак, обед и ужин, составляет несколько десятков тысяч рублей. В эту сумму входят не только разные продукты, но и специальная упаковка. Вместе с этим все лабораторные исследования каждой партии для отправки на орбиту.

– Что наши космонавты обычно едят на завтрак?

– На завтрак обычно идут омлеты, у нас их несколько видов: классический, с грибами, с овощами. В меню также есть сладкий творог, каши рисовые, гречневые, самые разные. Кофе обычный и с молоком, чай как с сахаром, так и без него, другие напитки.

На обед – обязательно салат, суп, второе блюдо. Суп у нас всегда сублимированный, салат, соответственно, тоже. А вот вторые блюда, могут быть и в виде консервов.

Что касается ужина, то у космонавтов это не рядовой прием пищи, а настоящий праздник. Все дела закончены, заботы позади, можно расслабиться. Неудивительно, что на это время они всегда оставляют какое-то особенно душевное блюдо, о котором реально мечтают целый день. Если экипаж международный, то ужин вообще часто превращается в веселое совместное застолье. Когда с зарубежными коллегами организуется общий праздничный стол, и все начинают обмениваться едой. Наши, например, полюбили американские говяжьи и куриные стейки, а они – наш творог с грецкими орехами.

Cовместные международные полеты – всегда праздник живота. Ведь если на орбите вместе трудится, допустим, российско-американский экипаж, то к 16 дням российского рациона прибавляются семь из американского. То есть блюда ни у кого из членов такого экипажа не повторяются 23 дня!

– Что значит сублимированный суп?

– Поскольку каждый грамм груза, отправляемого в космос, стоит очень дорого, срок хранения блюда увеличивают. Его подвергают глубокой заморозке (до минус 34 градусов) после чего обезвоживают в специальной машине. Так как из пакета, где находится такая еда, выкачан воздух, она долго сохраняет свои отличные, первоначальные качества. Космонавту остается только открыть эту упаковку с супом или вторым блюдом и наполнить ее горячей водой. Если это, например, десерт в виде творога или салат, то пакет заполняется холодной водой. Еда в консервной банке просто вскрывается ножом.

Тюбиков, из которых ели еду наши первые покорители космоса, уже, можно сказать, нет, это – вчерашний день. В такой форме упаковываются лишь горчица, мед, и два соуса – яблочно-клюквенный и "молдова". Последний космонавты так полюбили, что говорят: "с ним даже ботинок можно съесть".

– Получается, космонавт, находясь там, на орбите, должен еще и еду для себя приготовить?

– Да, каждый из них говорит, мол, после утреннего туалета готовлюсь к завтраку, затем к обеду и ужину. В этом деле все доведено до автоматизма. На приготовление еды каждый раз у космонавтов уходит обычно 30-40 минут.

– Какие продукты, напитки категорически запрещены на околоземной орбите?

– Из напитков – алкоголь. В условиях микрогравитации он быстро приводит к опьянению. И газированная вода, в невесомости она повсюду разлетается пузырьками.