15:35 11.04.2026 (обновлено: 15:38 11.04.2026)
Россия проиграла Франции в четвертьфинале Кубка мира

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Франции в матче четвертьфинала второго дивизиона Кубка мира.
Встреча в Гзире (Мальта) завершилась со счетом 14:13 (2:2, 6:3, 2:2, 4:6) в пользу французов.
В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем встречи между командами Черногории и Румынии. Российские ватерполисты в воскресенье встретятся с одной из команд в матче классификации.
Этот турнир стал первым крупным соревнованием для российских ватерполистов под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) за последние несколько лет. В ноябре федерация приняла правила, согласно которым российские ватерполисты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
