Вина за возможные неудачные переговоры в Исламабаде ляжет на США, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иран не считает Израиль "независимым от Вашингтона игроком", США будут ответственны за возможную неудачу переговоров в Исламабаде, сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"В атмосфере переговоров некоторые пытаются представить Израиль в качестве независимого деструктивного игрока, чтобы США смогли снять со своих плеч груз ответственности", - приводит Fars слова источника.
Источник подчеркнул, что Израиль сейчас пытается сорвать переговоры.
"Мы не считаем Израиль отдельным игроком, несвязанным с решениями Вашингтона, и считаем, что ответственность за провал этих переговоров будет на США", - сказал он.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.