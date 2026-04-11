Рейтинг@Mail.ru
Вина за возможные неудачные переговоры в Исламабаде ляжет на США, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 11.04.2026 (обновлено: 15:37 11.04.2026)
Fars: США будут ответственны за возможную неудачу переговоров в Исламабаде

© REUTERS / Waseem Khan — Резиденция президента Пакистана в преддверии ирано-американских переговоров в Исламабаде
Резиденция президента Пакистана в преддверии ирано-американских переговоров в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© REUTERS / Waseem Khan
Резиденция президента Пакистана в преддверии ирано-американских переговоров в Исламабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иран не считает Израиль "независимым от Вашингтона игроком", США будут ответственны за возможную неудачу переговоров в Исламабаде, сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"В атмосфере переговоров некоторые пытаются представить Израиль в качестве независимого деструктивного игрока, чтобы США смогли снять со своих плеч груз ответственности", - приводит Fars слова источника.
Источник подчеркнул, что Израиль сейчас пытается сорвать переговоры.
"Мы не считаем Израиль отдельным игроком, несвязанным с решениями Вашингтона, и считаем, что ответственность за провал этих переговоров будет на США", - сказал он.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
В миреИранИзраильСШАМохаммад-Багер ГалибафАббас АракчиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала