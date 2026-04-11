Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания российских судов

ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым отказ эстонских властей от задержания российских судов в Балтийском море.

По его словам, "теперь можно спать спокойно".

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".