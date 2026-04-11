18:34 11.04.2026 (обновлено: 18:43 11.04.2026)
Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии от задержания российских судов

Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым отказ эстонских властей от задержания российских судов в Балтийском море.
Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил ранее в интервью агентству Рейтер, что Эстония не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.
"ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
По его словам, "теперь можно спать спокойно".
Страны ЕС в последние месяцы с помощью военных задерживали танкеры, перевозящие российскую нефть, под предлогом якобы нарушения санкций ЕС против России.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
