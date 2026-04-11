Украина будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху, заявил Зеленский

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. В пятницу Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие пообещал "действовать соответственно", хотя в прошлом году Киев подобное перемирие нарушал. МО РФ сообщало, что за время действия прошлогоднего перемирия были зафиксированы 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
"Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать исключительно зеркально", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.