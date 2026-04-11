Цикл учебников для старшей школы готов к выходу, сообщили в Минпросвещения - РИА Новости, 12.04.2026
13:04 11.04.2026 (обновлено: 12:01 12.04.2026)
Цикл учебников для старшей школы готов к выходу, сообщили в Минпросвещения

Колударова: весь цикл школьных учебников для 10-11 классов готов к выходу

Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Весь цикл государственных школьных учебников для 10-11-х классов готов к выходу, заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
"Уже буквально на выходе у нас весь цикл государственных учебников для старшей школы. Для этого все подготовлено", - сказала Колударова на пленарной дискуссии "Космос и образование: школа как старт в экономику будущего".
Она добавила, что Российская академия наук вместе с докторами и кандидатами наук ведущих российских университетов готовит новое поколение государственных учебников по физике, химии, биологии, математике, информатике. Все они выйдут в свет до конца этого года.
Ранее стало известно, что с 1 сентября следующего года старшеклассники начнут обучение по новому стандарту.
