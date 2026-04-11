В Госдуме рассказали, кто может бесплатно получить земельный участок

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Земельный участок бесплатно в некоторых регионах РФ могут получить многодетные семьи, а также женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", а на федеральном уровне - Герои РФ и СССР, Герои Труда и полные кавалеры ордена Славы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Российское законодательство говорит не о "даче" в бытовом смысле, а о предоставлении земельного участка из государственной или муниципальной собственности. Единого федерального права на готовую дачу не существует, а вот право на землю при определённых условиях получить вполне реально. При этом большинство полномочий по определению порядка, перечня льготников и конкретных условий федеральный законодатель передал на уровень субъектов РФ , и именно региональный закон в итоге решает, кто и как получит землю", - сказал Гаврилов

По его словам, первая категория с безусловным федеральным правом - это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы.

"Им участок предоставляется внеочередно, без торгов, для ИЖС, ЛПХ, садоводства или огородничества. Минимум 0,20 га в городе и 0,40 га в сельской местности. С 2024 года право переходит к членам семьи, если сам Герой не успел им воспользоваться. Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы тоже получают участок бесплатно и без торгов, но размеры другие: от 0,08 га в городе и от 0,25 га в сельской местности", - отметил депутат.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года к федеральным льготникам добавились женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", минимальный размер участка - 0,08 га в городе и 0,25 га в сельской местности, однако случаи и порядок предоставления определяет субъект РФ, то есть без регионального закона право остаётся нереализованным.

"Семьи с тремя и более детьми признаны льготниками на федеральном уровне, но это тот случай, где регион решает всё: очередь, требования, размеры участков и даже возможность замены земли другой мерой поддержки с согласия семьи. Без регионального закона федеральная норма сама по себе участок не даёт", - рассказал парламентарий.

Он уточнил, что земельный кодекс предусматривает и механизм "вырасти в собственника", участок может быть предоставлен в безвозмездное пользование на срок до шести лет для ИЖС, ЛПХ или фермерского хозяйства, но только в тех муниципалитетах, которые определил регион.

"Если пять лет земля использовалась по назначению, её можно оформить в собственность бесплатно. По аналогичной схеме работает норма для специалистов определённых профессий, перечень которых тоже утверждает субъект РФ", - сообщил Гаврилов.

По его словам, каждый гражданин России, в том числе с оформлением на детей, может стать участником программы "Дальневосточный и Арктический гектар".

"Землю до одного гектара дают в безвозмездное пользование на пять лет, а по истечении четырёх лет и шести месяцев можно выбрать аренду или бесплатную собственность. Закон допускает и получение дополнительного участка", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что существуют и переходные нормы, до 1 марта 2031 года члены некоммерческих организаций могут бесплатно получить садовый или огородный участок.

"Гражданин вправе бесплатно оформить землю, если на ней стоит жилой дом, право на который возникло до введения ЗК РФ или перешло по наследству. А участок, предоставленный до введения ЗК на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования, в ряде случаев считается предоставленным на праве собственности без отдельного решения", - добавил парламентарий.

По словам Гаврилова, все прочие категории, такие как ветераны, участники СВО, молодые семьи, могут иметь право на участок, но только если это прямо прописано в федеральном законе или в законе конкретного субъекта.