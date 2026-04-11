Турецкие прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

СТАМБУЛ, 11 апр - РИА Новости. Обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного израильского премьера Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и ряде других преступлений, сообщила в субботу газета Hürriyet

Стамбульская генпрокуратура выдала в ноябре 2025 года ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 34 других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи.

"Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац , его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама", - сообщила газета

По ее данным, чиновники обвиняются в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, причинении ущерба, грабеже, конфискации транспортных средств.

Расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре 2025 года активистов "Глобальной флотилии стойкости", пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности, отмечала прокуратура.

Министерство иностранных дел Турции назвало ранее действия израильских ВМС "актом пиратства", подчеркнув, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, включая депутатов Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.