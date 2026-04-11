На курортах Турции сохранится система "все включено"

АНТАЛЬЯ, 11 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Система "всё включено" в курортных отелях Турции сохранится в прежнем виде, несмотря на обсуждение возможных ограничений, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.
Туристический сектор Турции не планирует вносить радикальные изменения в систему "все включено" в предстоящем летнем сезоне, сообщили ранее РИА Новости в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
"В целом, система не изменится. Возможно, будут какие-то региональные корректировки, но серьёзных изменений не ожидается", — сказал Гюнайдын.
По его словам, обсуждения отдельных ограничений носят дискуссионный характер, их реализация маловероятна.
Глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что из-за системы "все включено" туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя".