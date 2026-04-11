Волонтер рассказал об обстоятельствах ЧП с туристами на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Палатку туристов на Камчатке, которые после потери связи попали в метель, за час засыпало снегом на полтора метра, они едва успели выбраться, рассказал РИА Новости участвовавший в спасательной операции доброволец Матвей Брюзгин.

« "Когда мы приехали, над палаткой у них (Пострадавших туристов. — Прим. ред.) еще было метра полтора снега. Буквально за час, как ребята рассказали, им палатку уже ломало снегом... Их фактически уже задавливало снегом", — сообщил Брюзгин.

Он добавил, что туристы прорезали палатку, чтобы выбраться.

"Ребята были, кто в чем успел вылезти: они были без сапог, просто в подштанниках, потому что, как я понимаю, они мокрую одежду сняли и залезли в спальники. Когда их начало засыпать (Снегом — Прим. ред.), то они просто взяли спальник и успели вылезти", — пояснил собеседник агентства.

Он предоставил РИА Новости видео спасательной операции: на кадрах ее участники лопатами откапывают палатку спасенных туристов. Также виден небольшой лаз, через который туристы смогли выбраться. Голоса забивают порывы сильного ветра.

Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта, в районе Таловского кордона 3 апреля произошел конфликт, участники разделились: двое остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. Седьмого апреля связь с ними прервалась.