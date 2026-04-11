Губернатор Бали объяснил, почему туристы совершают преступления на острове

ДЖАКАРТА, 11 апр – РИА Новости. Туристы на Бали совершают преступления, потому что берут с собой недостаточно денег в поездку, заявил в интервью РИА Новости губернатор острова И Ваян Костер.

"Некоторые совершают преступления, потому что у них не хватает денег. Денег хватает только на неделю на Бали. Но они остаются дольше — на две, три недели. В итоге деньги заканчиваются, и они начинают совершать недопустимые действия. Доходит даже до преступлений", - посетовал Костер.