Трамп признался, что понятия не имеет, как пройдут переговоры США и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался телеканалу NewsNation, что он понятия не имеет, как пройдут переговоры Тегерана и Вашингтона в Исламабаде.
Ранее президент сообщил телеканалу, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде официально начались.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.