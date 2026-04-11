Трамп признался, что понятия не имеет, как пройдут переговоры США и Ирана - РИА Новости, 11.04.2026
16:08 11.04.2026
Трамп признался, что понятия не имеет, как пройдут переговоры в Исламабаде

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался телеканалу NewsNation, что он понятия не имеет, как пройдут переговоры Тегерана и Вашингтона в Исламабаде.
Ранее президент сообщил телеканалу, что переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде официально начались.
"Президент Трамп сказал мне, что он "понятия не имеет", как будут проходить сегодняшние переговоры между США и Ираном", - написала в соцсети X журналистка телеканала.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
