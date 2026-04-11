В Исламабаде проходят переговоры американской и иранской делегаций

© AP Photo / Jacquelyn Martin Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций, заявила журналистка телеканала В Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций, заявила журналистка телеканала NewsNation после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

« "Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно", — заявила она.

Президент США добавил, что ему неважен исход встречи. По его словам, в случае неудачи Вашингтон возобновит боевые действия.

Утром в субботу Al Hadath передавал, что стороны сначала провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.

В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов , который, как сообщалось, одобрили и американцы.