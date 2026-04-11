14:55 11.04.2026 (обновлено: 16:08 11.04.2026)
В Исламабаде проходят переговоры американской и иранской делегаций

© AP Photo / Jacquelyn MartinОбстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. В Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций, заявила журналистка телеканала NewsNation после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«

"Я спросила, начались ли переговоры официально, и он ответил утвердительно", — заявила она.

Президент США добавил, что ему неважен исход встречи. По его словам, в случае неудачи Вашингтон возобновит боевые действия.
Утром в субботу Al Hadath передавал, что стороны сначала провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
