Начался экспертный этап переговоров между США и Ираном

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Начинается экспертный этап переговоров между США и Ираном, представители иранских экспертных комитетов направляются к месту переговоров, передает агентство Tasnim.
В субботу агентство Tasnim передавало, что Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане.
"В связи с тем, что переговоры перешли в экспертное поле, часть членов экспертных комитетов иранской делегации направились к месту переговоров", - говорится в сообщении агентства.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.