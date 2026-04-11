Иранская делегация встретится с премьер-министром Пакистана, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иранская делегация перед началом переговоров с США в Исламабаде встретится с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, передает агентство Tasnim.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Иранская делегация на переговорах в полдень сегодня с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом поднимет вопрос о нарушениях договоренностей с американской стороны", - говорится в публикации Tasnim.
Агентство отмечает, что в ходе сегодняшних встреч иранская делегация намерена оценить позицию США и выполнение ими обязательств, после чего примет решение о переговорах с США.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.