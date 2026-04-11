Сторонники Карапетяна прошли мимо здания правительства Армении

ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Сторонники партии "Сильная Армения", возглавляемой предпринимателем Самвелом Карапетяном, идущие шествием по центральным улицам Еревана, прошли мимо здания правительства Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции сканирует "Самвел - премьер". Шествие проходит без эксцессов. Полиция в действия участников акции не вмешивается.
До этого состоялся митинг на площади Свободы, во время которого на большом экране показали выступление находящегося под домашним арестом Карапетяна.
Лидер партии "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Его защита заявляла, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.