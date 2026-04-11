Специальная военная операция на Украине
 
17:36 11.04.2026

Спецоперация, 11 апреля: за сутки поражены объекты инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ВС России за сутки уничтожили объекты промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1200 военнослужащих и 259 беспилотников в зоне СВО.
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских дронов над регионами России.
Россия вернула из украинского плена 175 своих военных, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. Вместе с российскими военнослужащими возвращены семеро жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Также военное ведомство показало кадры, как вернувшиеся из украинского плена военнослужащие поговорили по телефону с родными, один из них по-солдатски призвал родственницу не плакать. "Давай, всё, отставить слёзы. Всё хорошо будет", - сказал один из них, прощаясь со своей собеседницей.
Успехи на передовой за сутки

Силы ПВО за сутки уничтожили 259 дронов и 12 управляемых авиационных бомб ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 345 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, станцию радиоэлектронной борьбы и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США.
Подготовка к пасхе в зоне СВО

Российские военнослужащие 67-й дивизии группировки войск "Запад" доставляют пасхальные куличи своим боевым товарищам из 25-й армии на передовые позиции с помощью роботов-курьеров и БПЛА, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Язва".
Новости о пасхальном перемирии

Интересам России вряд ли отвечало бы предоставление Киеву возможности использовать более длительный перерыв, чем обозначенный президентом РФ Владимиром Путиным срок пасхального перемирия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру. Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня.
Подлости ВСУ

Киевский режим начал преследовать жителей правого берега Днепра, находящегося под оккупацией ВСУ, за родственные связи в России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Также по его словам Киевский режим стремится выдавить население и опустошить территорию правобережной части Херсонской области, которая временно оккупирована ВСУ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области. Пять мирных жителей получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр Александр Пеняев. Больница и дом культуры повреждены в Каменка-Днепровской в Запорожской области в результате ударов ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир ПутинРодион МирошникВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
