Жители Дагестана, спасшие четверых детей, получили премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Семью с четырьмя маленькими детьми едва не затопило в доме во время наводнения в Дагестане. Джабраилов и Магомедов успели вскрыть окна в здании с помощью болгарки.
"Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, спасшие четверых детей во время наводнения в Дагестане, получили десятую премию имени Тиграна. Низкий вам поклон", - написала главред медиагруппы в Telegram.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, а также житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.