Жители Дагестана, спасшие четверых детей, получили премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.