В "Роскосмосе" оценили сотрудничество России и Китая в космосе

ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР в космосе поступательно развивается, оно характеризуется высокой степенью взаимного доверия, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.

"Российско-китайское сотрудничество в космосе в настоящее время является неотъемлемой и важной частью стратегического взаимодействия наших государств, оно развивается поступательно, характеризуется высокой степенью доверительности", - сказал он.

"В этой связи хотел бы, пользуясь этой возможностью, высказать слова благодарности нашим китайским партнерам за готовность к взаимодействию по данному важному для нас направлению", - добавил он.