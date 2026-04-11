В "Роскосмосе" оценили сотрудничество России и Китая в космосе
09:15 11.04.2026
В "Роскосмосе" оценили сотрудничество России и Китая в космосе

Сухов: сотрудничество России и Китая в космосе развивается поступательно

© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР в космосе поступательно развивается, оно характеризуется высокой степенью взаимного доверия, рассказал РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос" в Китае Алексей Сухов.
"Российско-китайское сотрудничество в космосе в настоящее время является неотъемлемой и важной частью стратегического взаимодействия наших государств, оно развивается поступательно, характеризуется высокой степенью доверительности", - сказал он.
Сухов отметил, что сотрудничество России и Китая в космосе постоянно расширяется и углубляется по целому ряду направлений.
"В этой связи хотел бы, пользуясь этой возможностью, высказать слова благодарности нашим китайским партнерам за готовность к взаимодействию по данному важному для нас направлению", - добавил он.
В субботу в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 65-летию со дня первого полета человека в космос. Граждане России, проживающие в столице КНР, а также российские дипломаты приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.
Посетители на просветительском марафоне в рамках Недели космоса - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Москве открылась самая высокая в Европе экспозиция на космическую тему
10 апреля, 10:21
 
НаукаКитайРоссияПекинЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосВ мире65-летие полета Гагарина в космос
 
 
