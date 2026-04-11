Раскрыто, как на Западе отмечают вклад советских участников сопротивления

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель правления Фонда Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, Илья Васильев рассказал в разговоре с РИА Новости, что вклад советских участников сопротивления недостаточно представлен на Западе.
Десятого апреля отмечался Международный день движения Сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны.
Оценивая работу по увековечиванию памяти героев, Васильев отметил, что в ряде европейских стран, как показывает практика, память о сопротивлении сохраняется, но чаще всего в рамках национальных нарративов. "При этом вклад советских военнопленных и узников лагерей долгое время оставался на периферии или вообще выпадал из этого контекста. И это принципиальный момент, потому что именно они во многих случаях становились ядром подполья", - подчеркнул он.