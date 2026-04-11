СМИ: послы Израиля и Ливана обсудят мирное соглашение в США 14 апреля

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил о планах принять участие во встрече с послом Ливана в Вашингтоне 14 апреля для обсуждения возможного мирного соглашения между странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.