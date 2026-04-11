СМИ: послы Израиля и Ливана обсудят мирное соглашение в США 14 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 11.04.2026 (обновлено: 01:26 11.04.2026)
Axios: послы Израиля и Ливана обсудят мирное соглашение в Вашингтоне 14 апреля

Флаг Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил о планах принять участие во встрече с послом Ливана в Вашингтоне 14 апреля для обсуждения возможного мирного соглашения между странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.
В пятницу, 10 апреля, по сообщению газеты Wall Street Journal, Лейтер, посол Ливана Нада Хамаде Моавад, посол США в Ливане Мишель Исса, а также советник госдепартамента Майкл Нидхэм провели подготовительные телефонные переговоры перед личной встречей в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю.
"В ходе сегодняшней (телефонной – ред.) беседы послов (Лейтера и Хамаде Моавад – ред.) Израиль согласился на проведение последующей встречи во вторник для продвижения мирного соглашения с Ливаном", - цитирует Равид слова Лейтера.
Госдепартамент США ранее подтвердил РИА Новости, что на следующей неделе ведомство примет встречу для обсуждения текущих переговоров о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
В миреЛиванСШАИзраильБиньямин НетаньяхуХезболлаГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала