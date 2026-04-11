СМИ: послы Израиля и Ливана обсудят мирное соглашение в США 14 апреля

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил о планах принять участие во встрече с послом Ливана в Вашингтоне 14 апреля для обсуждения возможного мирного соглашения между странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид.
В пятницу, 10 апреля, по сообщению газеты Wall Street Journal, Лейтер, посол Ливана Нада Хамаде Моавад, посол США в Ливане Мишель Исса, а также советник госдепартамента Майкл Нидхэм провели подготовительные телефонные переговоры перед личной встречей в Вашингтоне, намеченной на следующую неделю.
"В ходе сегодняшней (телефонной – ред.) беседы послов (Лейтера и Хамаде Моавад – ред.) Израиль согласился на проведение последующей встречи во вторник для продвижения мирного соглашения с Ливаном", - цитирует Равид слова Лейтера.
Госдепартамент США ранее подтвердил РИА Новости, что на следующей неделе ведомство примет встречу для обсуждения текущих переговоров о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
В четверг пресс-служба израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.