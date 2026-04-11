18:09 11.04.2026 (обновлено: 18:38 11.04.2026)
"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл действующего чемпиона Китая

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Шанхай Порт" в матче чемпионата Китая

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, одержал победу над действующим чемпионом Китая по футболу "Шанхай Порт" в матче пятого тура первенства страны.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 1:0. Мяч на 52-й минуте забил Рафаэл Ратао.
"Шанхай Шэньхуа" в пяти турах одержал три победы и дважды сыграл вничью. Ранее команда была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Шанхай Шэньхуа" с 1 баллом занимает десятое место в турнирной таблице. "Шанхай Порт" с 1 очком располагается на 11-й строчке.
