"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл действующего чемпиона Китая

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, одержал победу над действующим чемпионом Китая по футболу "Шанхай Порт" в матче пятого тура первенства страны.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 1:0. Мяч на 52-й минуте забил Рафаэл Ратао.
"Шанхай Шэньхуа" в пяти турах одержал три победы и дважды сыграл вничью. Ранее команда была оштрафована на 10 очков по итогам антикоррупционной кампании. "Шанхай Шэньхуа" с 1 баллом занимает десятое место в турнирной таблице. "Шанхай Порт" с 1 очком располагается на 11-й строчке.