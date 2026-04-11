Гендиректор "Уралкриомаша" Скоропупов: готовы работать по лунной программе

Предприятие "Уралкриомаш" (в составе Концерна "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех") встречает 65-летие первого полета в космос Юрия Гагарина. В ходе первой в России Недели космоса генеральный директор предприятия Дмитрий Скоропупов в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану рассказал о том, как "Уралкриомаш" участвует в развитии отечественной космонавтики, почему американская лунная программа не страшна, как коллектив готовится к пускам "Ангары" и при чем тут контейнеры для сжиженного газа.

– Дмитрий Александрович, 65 лет назад Юрий Гагарин сказал: "Поехали!" и стал первым человеком, покорившим космос. Что сегодня значат эти слова для уралкриомашевцев? Какой вклад вносят специалисты в космическую отрасль, особенно на новых стартовых площадках?

– Фраза историческая. С этим посылом и лозунгом отечественная космонавтика развивается до настоящего времени. Космос – это бесконечное движение вперед. Поэтому "Поехали!" – это простор в развитии технологий и освоении дальних миров.

Если говорить о нашей орбите, о землянах, про людей и предприятие, мы не стоим на месте, развиваемся, выполняем задачи, поставленные "Роскосмосом". Байконур – первый космодром, с которого был осуществлен пилотируемый старт, и сегодня он единственный, откуда стартуют пилотируемые программы. Но освоение космоса – это не только пилотируемые полеты, но и работа орбитальных станций. Наше присутствие в космосе кроме Байконура обеспечивают и пуски ракет-носителей с космодрома Плесецк, с нового космодрома Восточный. Сегодня на Восточном освоены пуски "Союзов", в 2024 году мы присутствовали на пуске "Ангары". Эти ракеты-носители способны осуществлять пилотируемую программу и выводить экипажи на орбитальную станцию.

Первые две очереди космодрома Восточный уже сданы. "Уралкриомаш" выполнил задачи в срок. На первом пусковом комплексе "Союза" мы отвечали за заправку керосином и нафтилом. На втором стартовом столе для "Ангары" программа была серьезнее: заправка нафтилом, заправка разгонного блока кислородом. Дополнительно мы разработали и смонтировали систему охлаждения стартового стола. Это была масштабная задача для нашего КБ: сложная система, работающая под высоким давлением, подающая 4,5 тонны воды в секунду. Мы изготовили для нее целый парк емкостного оборудования. Запуск ракеты "Ангара" наглядно продемонстрировал ее работу. Многие наблюдатели приняли густой водяной пар, в который превратилась вода при контакте с раскаленными двигателями, за задымление. Но для нас это был знак – система отработала именно так, как и было задумано.

– Какую обратную связь вы получаете с космодромов?

– Обратная связь устойчивая и постоянная. Специалисты "Уралкриомаша" присутствуют на пусках и контролируют работу оборудования. Как подтверждение работоспособности и качества, "Роскосмос" рассматривает "Уралкриомаш" как одного из основных партнеров. Надеюсь, нас ждет новая интересная работа для конструкторов, технологов и производства.

– США вернулись к лунной программе. Если вам поступит задача работать над лунной тематикой, сможете включиться?

– "Уралкриомаш" не раз решал задачи, которые казались нерешаемыми. Мы уже работали по лунной программе, которая была в Советском Союзе. Наше ОКБ выполнило все поставленные задачи: оборудование для заправочных комплексов по этой программе было сделано. И сейчас, если будет такой вызов, мы готовы. На "Уралкриомаше" имеют полное понимание компонентов топлива – и криогенного, и химического исполнения. Наши специалисты максимально компетентны.

– Кроме космической программы "Уралкриомаш" активно занимается выпуском гражданской продукции – контейнеров-цистерн. Какие разработки ведутся в этом направлении?

– Мы видим свою нишу в изготовлении контейнеров-цистерн по спецзаказу. Наш контейнер-цистерна для сжиженных углеводородных газов, изготовленный на базе 40-футового контейнера, не имеет аналогов на рынке. Он был создан по индивидуальному заказу конкретно под доставку, погрузку пропан-бутана из Российской Федерации в Китай автотранспортом, на платформе, которая имеет определенные ограничения по весу. Использовать имеющиеся в линейке производителей стандартные контейнеры было экономически нецелесообразно, и заказчик принял решение о разработке индивидуальной модели. Наши конструкторы выполнили задачу, производство освоено, заказчику поставлено 85 контейнеров-цистерн. Они находятся в эксплуатации, получили положительные отзывы и перспективу дальнейшего выпуска.

Мы не стоим на месте и по другой линейке – контейнеры для сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас на этапе сертификации находится контейнер объемом 45 кубометров. Первые модели были 40 кубометров. При тех же габаритах мы увеличили объем перевозки на пять кубометров. Это наше конкурентное преимущество с экономическим эффектом для заказчиков.

– Перетекают ли космические технологии в разработки гражданской продукции?

– Взаимосвязь неразрывная. Когда мы говорим про заправочные комплексы "Союза" – это полный цикл работы с продуктом: доставка, хранение, заправка и возврат топлива при необходимости для подготовки к следующей заправке.

Согласно поручению президента России и стратегической задаче госкорпорации "Ростех" по развитию доли гражданской продукции, на основе этих компетенций мы разработали две модели вагонов-цистерн. Первая – для перевозки сжиженного азота, аргона, кислорода. Кроме нас, такие изделия никто не делает. Требования жесткие: сосуд-термос, выдерживающий температуры от -186°С до -198°С, на базе платформы, как у вагона-цистерны "Уралвагонзавода" для нефтепродуктов.

Для второй очереди "Ангары" мы изготовили модель, обеспечивающую транспортировку нафтила по требованиям Роскосмоса. Это большая цепочка работы с продуктом. И во всех этих составляющих гражданская продукция присутствует.

– Как вам удается сохранять сплоченность коллектива, и как люди настроены на новые задачи?

– Коллектив у нас слаженный, прошел тяжелые времена – это нас закалило. Когда работа серьезная, интересная, желания "смотреть на сторону" не возникает. Все живут общим делом, понимая, что их вклад – исторический. Каждый стартовый комплекс – это опыт, который не повторяется. Следующий стартовый стол всегда будет отличаться. Каждый пуск и отрыв ракеты от Земли наши специалисты воспринимают как личную ответственность. Сегодня мы осваиваем новые, нестандартные для нас изделия. Мы знаем, что выполним эти задачи по гражданской продукции, и по гособоронзаказу. Люди понимают меру ответственности и чувствуют поддержку от "Уралвагонзавода" и "Роскосмоса".

– Ведется ли на "Уралкриомаше" деятельность для привлечения студентов и школьников на предприятие?

– Экскурсии на криогенное производство проводятся регулярно: для учеников школ, студентов, детей работников предприятия. Подростки видят полный цикл изготовления контейнеров и вагонов-цистерн: от вальцовки царг до маркировки готового изделия. В 2025 году на экскурсии побывали дети и воспитатели нижнетагильского детского сада №206 МАДОУ "Детство". В сотрудничестве с предприятием творческий коллектив детсада создал проект "Космос начинается на "Уралкриомаше". Изготовление криогенной цистерны". Ребята сконструировали движущийся макет, где есть все этапы производственной цепочки. Проект стал финалистом VIII Всероссийского конкурса "Первые шаги в науку".

– Какое напутствие вы можете дать молодым специалистам будущего?