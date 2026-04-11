Будапешт не пустит Киев в ЕС, если у власти останется Орбан, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Венгрия продолжит бороться за возможность покупать российские нефть и газ, не пустит Украину в Евросоюз и не отправит свои деньги на поддержку украинской военной мафии, если у власти останется правительство Виктора Орбана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.