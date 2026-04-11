СМИ: Пакистан передаст Ирану реакцию США на изначальные условия сделки - РИА Новости, 11.04.2026
13:01 11.04.2026 (обновлено: 13:03 11.04.2026)
СМИ: Пакистан передаст Ирану реакцию США на изначальные условия сделки

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Пакистан в ходе переговоров в Исламабаде передаст иранской стороне реакцию США на изначальные условия сделки, и от ответа Тегерана будет зависеть, начнутся ли прямые переговоры, сообщает журналистка агентства Рейтер Яна Чукейр со ссылкой на иранский источник.
Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщал, что непрямые переговоры между США и Ираном уже проходят в Исламабаде в трех местах, а прямые встречи начнутся после 15.00 мск.
"Высокопоставленный иранский источник сообщил агентству, что Пакистан представит первоначальный ответ США на требования Ирана в Исламабаде и что, если Тегеран согласится, начнутся прямые переговоры между сторонами", - написала Чукейр в X.
Перед отбытием в Исламабад глава делегации и вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Также он отметил, что делегация отправляется в Пакистан с четкими установками от американского лидера и что США якобы готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
