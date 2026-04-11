СМИ: Пакистан передаст Ирану реакцию США на изначальные условия сделки

Перед отбытием в Исламабад глава делегации и вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией и рассчитывает, что они пройдут позитивно. Также он отметил, что делегация отправляется в Пакистан с четкими установками от американского лидера и что США якобы готовы протянуть руку Ирану, если увидят с его стороны добросовестный подход к переговорам.