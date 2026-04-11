Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из украинского плена военными
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 11.04.2026 (обновлено: 21:01 11.04.2026)
В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из украинского плена военными

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

© РИА НовостиРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Россия и Украина провели обмен по формуле 175 на 175. Были также возвращены семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал у себя.
Перед тем как российских бойцов доставили на самолете в Россию, они находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. После возвращения они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.
Как отметил помощник президента Владимир Мединский, обмен пленными согласовывался долго и тяжело. Посредническую помощь оказали ОАЭ.
В четверг Россия передала Украине тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.
РоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала