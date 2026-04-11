МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Россия и Украина провели обмен по формуле 175 на 175. Были также возвращены семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал у себя.
Перед тем как российских бойцов доставили на самолете в Россию, они находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. После возвращения они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.
Как отметил помощник президента Владимир Мединский, обмен пленными согласовывался долго и тяжело. Посредническую помощь оказали ОАЭ.
В четверг Россия передала Украине тысячу тел военных в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17-18 февраля.