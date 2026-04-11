В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из украинского плена военными

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Самолет с российскими военными, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня Россия и Украина провели обмен по формуле 175 на 175. Были также возвращены семеро жителей Курской области , которых киевский режим незаконно удерживал у себя.

Перед тем как российских бойцов доставили на самолете в Россию, они находились на территории Белоруссии , где им оказали психологическую и медицинскую помощь. После возвращения они пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Как отметил помощник президента Владимир Мединский, обмен пленными согласовывался долго и тяжело. Посредническую помощь оказали ОАЭ.