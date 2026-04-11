Американский самолет-разведчик уже семь часов летает над Черным морем

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик уже почти семь часов совершает патрулирование южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
После этого он пролетел обратно по своему предыдущему маршруту, залетел на территорию Румынии и опять повернул на восток.
По состоянию на 15.05 мск самолет продолжает находиться над Черным морем, совершая уже четвертый облет.
Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.