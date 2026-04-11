15:17 11.04.2026
Американский самолет-разведчик уже семь часов летает над Черным морем

© Фото : Leidos — Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик уже почти семь часов совершает патрулирование южнее берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии около 8.40 мск и, не долетев до берегов Грузии примерно 170 километров, развернулся.
После этого он пролетел обратно по своему предыдущему маршруту, залетел на территорию Румынии и опять повернул на восток.
По состоянию на 15.05 мск самолет продолжает находиться над Черным морем, совершая уже четвертый облет.
Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
