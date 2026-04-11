Сафонов дерзко ответил журналисту на провокационный вопрос

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов на французском языке ответил на вопрос журналиста о сомнениях в своей игре после матча чемпионата Франции с "Тулузой".
В среду "ПСЖ" на своем поле со счетом 2:0 обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Для 27-летнего россиянина встреча стала третьей "сухой" в этом сезоне главного еврокубка и восьмой во всех турнирах. Ранее 3 апреля парижане дома обыграли "Тулузу" со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Франции. Гости забили гол после двух подряд ошибок Сафонова. Французская пресса раскритиковала игру российского вратаря после матча.
"Почему я должен сомневаться в себе? Нет, объясни мне, почему я должен быть в стрессе? Ты же можешь сказать это прямо", - приводит слова Сафонова RMC Sport.
"Никто ничего мне в лицо не говорил. Я не читаю прессу, ничего не знаю. Если и была критика, то это нормально, потому что "ПСЖ" - отличная команда, и каждый старается выложиться на полную", - добавил спортсмен.
Сафонову 27 лет. Он выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года.