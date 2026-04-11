Российская космическая отрасль чувствует себя уверенно, заявил Путин

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космическая отрасль в России чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу провел встречу с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
"В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени", - сказал Путин.
Президент попросил главу госкорпорации оценить ситуацию в космической сфере и перспективы, а также спросил, где необходима дополнительная поддержка.
Вчера, 19:36