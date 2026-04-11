Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС обсуждают возможность начала переговоров по Ормузскому проливу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 11.04.2026
СМИ: в ЕС обсуждают возможность начала переговоров по Ормузскому проливу

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Рим, 11 апр - РИА Новости. В офисах руководителей Евросоюза и в ряде канцелярий государств-членов обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет в субботу итальянская газета Repubblica.
Как отмечает Repubblica, инициатива во многом связана с призывами президента США Дональда Трампа к Европе самостоятельно обеспечить свою энергетическую безопасность, включая гарантии судоходства через Ормузский пролив. Препятствием для работы подобного канала связи является присутствие Корпуса стражей исламской революции в санкционных списках ЕС.
В рамках переговоров внутри Евросоюза рассматривается вариант присутствия в проливе исключительно европейских сил под флагами стран ЕС при возможной логистической поддержке НАТО, но без прямого участия альянса.
Такой подход, как полагают европейские чиновники, мог бы быть приемлем для Тегерана, который не согласится на контроль ключевой экономической артерии со стороны структур под руководством США. В качестве модели обсуждается опыт соглашения по иранской ядерной программе 2015 года, в рамках которого ЕС играл активную роль совместно с ООН и МАГАТЭ.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампЕвросоюзКорпус стражей исламской революцииНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала