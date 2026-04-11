СМИ: в ЕС обсуждают возможность начала переговоров по Ормузскому проливу

Рим, 11 апр - РИА Новости. В офисах руководителей Евросоюза и в ряде канцелярий государств-членов обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет в субботу итальянская газета Repubblica.
Как отмечает Repubblica, инициатива во многом связана с призывами президента США Дональда Трампа к Европе самостоятельно обеспечить свою энергетическую безопасность, включая гарантии судоходства через Ормузский пролив. Препятствием для работы подобного канала связи является присутствие Корпуса стражей исламской революции в санкционных списках ЕС.
В рамках переговоров внутри Евросоюза рассматривается вариант присутствия в проливе исключительно европейских сил под флагами стран ЕС при возможной логистической поддержке НАТО, но без прямого участия альянса.
Такой подход, как полагают европейские чиновники, мог бы быть приемлем для Тегерана, который не согласится на контроль ключевой экономической артерии со стороны структур под руководством США. В качестве модели обсуждается опыт соглашения по иранской ядерной программе 2015 года, в рамках которого ЕС играл активную роль совместно с ООН и МАГАТЭ.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.