Сальдо рассказал о преследовании Киевом жителей правобережья Днепра

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Киевский режим начал преследовать жителей правого берега Днепра, находящегося под оккупацией ВСУ, за родственные связи в России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим действует на условиях тотального, подчеркиваю, тотального подавления даже любого проявления инакомыслия. Не только сопротивления физического, но и на условиях запрещения и преследования всех тех (жителей правобережья - ред.), кто даже подумал о том, что у него есть родственники в России", - сказал Сальдо.
По его словам, таким образом проявляется нацистский режим, "методики которого перехвачены и усилены".