Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 11.04.2026 (обновлено: 09:38 11.04.2026)
В Мытищах пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах, среди них есть ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Ранее ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщал, что произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, горела квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Пожар полностью потушен, сообщили в ГУМЧС Московской области.
"Одиннадцатого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании в одной из квартир на 11-м этаже в многоквартирном доме по улице Станционная. Впоследствии огонь распространился на другие квартиры. Жильцов дома эвакуировали. В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту следователем территориального отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы, планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к возгоранию", - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МытищиСледственный комитет России (СК РФ)Мособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала