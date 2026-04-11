В Мытищах пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах, среди них есть ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Ранее ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщал, что произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, горела квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Пожар полностью потушен, сообщили в ГУМЧС Московской области.
"Одиннадцатого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании в одной из квартир на 11-м этаже в многоквартирном доме по улице Станционная. Впоследствии огонь распространился на другие квартиры. Жильцов дома эвакуировали. В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту следователем территориального отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы, планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины, приведшие к возгоранию", - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
8 июля 2025, 19:06