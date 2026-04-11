В Мытищах пять человек госпитализировали после пожара в жилом доме

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах, среди них есть ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Ранее ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщал, что произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, горела квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Пожар полностью потушен, сообщили в ГУМЧС Московской области.

"Одиннадцатого апреля текущего года в экстренные службы поступила информация о возгорании в одной из квартир на 11-м этаже в многоквартирном доме по улице Станционная. Впоследствии огонь распространился на другие квартиры. Жильцов дома эвакуировали. В результате произошедшего скончался 27-летний мужчина, еще пятеро человек госпитализированы в медицинское учреждение, среди них один ребенок", - говорится в сообщении

Уточняется, что по данному факту следователем территориального отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.