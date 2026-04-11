Пожар в многоэтажке в Мытищах потушили

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пожар в подмосковной многоэтажке потушен, сообщили в ГУМЧС Московской области.
Ранее ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщал, что произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, горела квартира на 11-м этаже и несколько балконов.
"Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении ГУМЧС Московской области на платформе Мах.
По данным главка, всего пострадали шесть человек, в том числе ребенок, при этом ранее сообщалось об одном погибшем.
