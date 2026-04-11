При пожаре в доме в Мытищах погиб один человек

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в подмосковных Мытищах, возгорание локализовано на 70 "квадратах", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Пострадали три человека, к сожалению, один из них погиб... Пожар локализован на площади 70 квадратных метров", - говорится в сообщении.