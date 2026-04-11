Тушение пожара в 17-этажном доме в Мытищах. Кадр видео

В Мытищах произошел пожар в 17-этажном доме

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, загорелась квартира на 11-м этаже и несколько балконов, из здания эвакуировано 20 человек, работы по ликвидации огня продолжаются, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".

« "В городе Мытищи произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной. Горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания эвакуированы 20 человек.

Пресс-служба МЧС уточнила, что с балконов 11-13-х этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов.