Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 11.04.2026 (обновлено: 06:04 11.04.2026)
В Мытищах произошел пожар в 17-этажном доме

В Мытищах в 17-этажном доме горит квартира и несколько балконов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, загорелась квартира на 11-м этаже и несколько балконов, из здания эвакуировано 20 человек, работы по ликвидации огня продолжаются, сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".
«
"В городе Мытищи произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной. Горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания эвакуированы 20 человек.
Пресс-служба МЧС уточнила, что с балконов 11-13-х этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов.
Позднее спасатели сообщили, что при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали. Всего из дома эвакуировали 146 человек, пожар удалось полностью потушить спустя примерно три часа.
Сотрудники МЧС на месте происшествия во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Во Владикавказе локализовали пожар на складе
Вчера, 21:17
 
ПроисшествияМытищиМособлпожспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала