В Японии рассказали о секрете всемирной популярности макаки Панча

ТОКИО, 11 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага рассказал РИА Новости, в чем секрет всемирной популярности японского макаки Панча, которому мать заменила плюшевая игрушка-орангутан.

"Когда в феврале мы познакомили публику с Панчем, он везде носил с собой плюшевую игрушку орангутана, и это выглядело очень мило - такая была реакция. Однако в последнее время посетители ценят не только это, но и то, как Панч очень усердно и мужественно старается влиться в стаю", - сказал Ясунага.

"То есть уже сама история Панча вызывает сочувствие у людей во всем мире и привела к его нынешней популярности. Панч очень умненький, упрямый и очень старается", - добавил он.

Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.

Ясунага признался, что, когда зоопарк размещал пост про Панча в соцсетях, никто не ожидал, что детеныш японской макаки поможет снискать городскому зоопарку всемирную славу.