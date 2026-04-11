В Японии рассказали о секрете всемирной популярности макаки Панча
00:46 11.04.2026
В Японии рассказали о секрете всемирной популярности макаки Панча

ТОКИО, 11 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага рассказал РИА Новости, в чем секрет всемирной популярности японского макаки Панча, которому мать заменила плюшевая игрушка-орангутан.
"Когда в феврале мы познакомили публику с Панчем, он везде носил с собой плюшевую игрушку орангутана, и это выглядело очень мило - такая была реакция. Однако в последнее время посетители ценят не только это, но и то, как Панч очень усердно и мужественно старается влиться в стаю", - сказал Ясунага.
"То есть уже сама история Панча вызывает сочувствие у людей во всем мире и привела к его нынешней популярности. Панч очень умненький, упрямый и очень старается", - добавил он.
Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.
Ясунага признался, что, когда зоопарк размещал пост про Панча в соцсетях, никто не ожидал, что детеныш японской макаки поможет снискать городскому зоопарку всемирную славу.
"Мы совершенно этого не ожидали. Мы понимали, что определенный отклик будет, но что его популярность выйдет за пределы Японии и он станет мировой знаменитостью – об этом мы и не думали", - заключил директор зоопарка.
