Финансист дал совет, как не срываться на спонтанные покупки

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лимит на "хотелки" и удаление привязанных карт из приложений помогут избежать спонтанных покупок, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
"Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на "хотелки" в месяц и удаление привязанных карт из приложений", – сказал он.
Самая частая ошибка – пытаться сделать слишком жесткий бюджет, когда человек полностью запрещает себе кафе, подарки, отдых и маленькие удовольствия, указал он. "Бюджет держится 10 дней, а потом срывается", – отметил эксперт.
Он обратил внимание на важность учитывать нерегулярные расходы, в том числе на подарки, лечение, страхову, ремонт техники.
Необходимо четко разграничивать резервную часть свободных средств и "копилки" для конкретных целей, добавил Смирнов. "В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск", – указал он.