Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 11.04.2026 (обновлено: 15:21 11.04.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Леус: теплая погода вернется в Москву на следующей неделе с температурой до +17

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, к концу которой воздух прогреется до плюс 17 градусов, что соответствует норме первых дней мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"На Пасху управление погодой перейдёт к гребню антициклона с севера. На фоне роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения и обойдётся без осадков, лишь в Новой Москве и на юге области местами ещё пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 11 - плюс 13", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Уличные украшения в Москве на Пасху - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Синоптик отметил, что понедельник в регионе пройдет без дождей, а температура продолжит расти и на 2-3 градуса превысит рамки климата – днём ожидается плюс 12 - плюс 14 градусов.
"Во вторник столицу своим краем заденет циклон, выходящий с юга в районы Средней Волги. Небо вновь затянет плотной облачностью, пройдут небольшие дожди, а температурный фон немного понизится и вернётся в рамки климата, после полудня ожидается плюс 10 - плюс 12", - добавил он.
Специалист подчеркнул, что в среду влияние циклонической депрессии с юго-востока сохранится, однако теперь столица попадёт в её тёплую часть, и на фоне небольших дождей столбики термометров поползут вверх, достигнув плюс 14 - плюс 16 градусов.
"В четверг и пятницу основным объектом на карте погоды региона станет барический гребень. Он проредит облака, прекратит осадки, и солнечные лучи смогут прогреть воздуха до плюс 15 - плюс 17, что соответствует первым дням мая", - уточнил Леус.
Смерч в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
ПогодаОбществоМоскваНовая МоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала