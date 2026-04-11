Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе, к концу которой воздух прогреется до плюс 17 градусов, что соответствует норме первых дней мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На Пасху управление погодой перейдёт к гребню антициклона с севера. На фоне роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения и обойдётся без осадков, лишь в Новой Москве и на юге области местами ещё пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 11 - плюс 13", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что понедельник в регионе пройдет без дождей, а температура продолжит расти и на 2-3 градуса превысит рамки климата – днём ожидается плюс 12 - плюс 14 градусов.

"Во вторник столицу своим краем заденет циклон, выходящий с юга в районы Средней Волги. Небо вновь затянет плотной облачностью, пройдут небольшие дожди, а температурный фон немного понизится и вернётся в рамки климата, после полудня ожидается плюс 10 - плюс 12", - добавил он.

Специалист подчеркнул, что в среду влияние циклонической депрессии с юго-востока сохранится, однако теперь столица попадёт в её тёплую часть, и на фоне небольших дождей столбики термометров поползут вверх, достигнув плюс 14 - плюс 16 градусов.