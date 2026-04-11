09:33 11.04.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на Пасху

Синоптик Тишковец: температура в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0

Уличные украшения в Москве на Пасху. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0 градусов, днем в воскресенье температурный фон вернется в климатическое русло апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.
"В воскресенье показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, а температурный фон, после 5 дней холода, наконец-то, вернется в свое климатическое русло. В Пасхальную ночь в Москве 0 - плюс 3, в середине дня термометры покажут плюс 8 - плюс 11", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется.
"По ночам плюс 1 - плюс 6, днем плюс 10…плюс 15, в конце семидневки - до плюс 17 тепла. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции", - добавил он.
