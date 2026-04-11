Уличные украшения в Москве на Пасху

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на Пасху

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0 градусов, днем в воскресенье температурный фон вернется в климатическое русло апреля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля.

"В воскресенье показания барометров продолжат расти, благодаря чему осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, а температурный фон, после 5 дней холода, наконец-то, вернется в свое климатическое русло. В Пасхальную ночь в Москве 0 - плюс 3, в середине дня термометры покажут плюс 8 - плюс 11", - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что на следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется.