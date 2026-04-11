Фьюри перевесил Махмудова перед важным поединком в Лондоне

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри перевесил российского боксера Арсланбека Махмудова на взвешивании перед очным поединком.
Бой тяжеловесов пройдет в субботу в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
Махмудов показал вес 120,2 кг, Фьюри оказался тяжелее оппонента - 121,5 кг.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал межконтинентальный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и два поражения.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья.
