Фьюри перевесил Махмудова перед важным поединком в Лондоне
10:08 11.04.2026 (обновлено: 12:00 11.04.2026)
Фьюри перевесил Махмудова перед важным поединком в Лондоне

Тайсон Фьюри оказался тяжелее Махмудова на взвешивании перед поединком в Лондоне

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри перевесил российского боксера Арсланбека Махмудова на взвешивании перед очным поединком.
Бой тяжеловесов пройдет в субботу в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
Арсланбек Махмудов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Устрою настоящую войну": Махмудов рассказал о настрое перед боем с Фьюри
28 января, 21:50
Махмудов показал вес 120,2 кг, Фьюри оказался тяжелее оппонента - 121,5 кг.
Махмудову 36 лет, в октябре он завоевал межконтинентальный титул чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету 21 победа и два поражения.
Фьюри владел титулами WBA (2015-2016), WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), IBF (2015), WBC (2020-2024). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. В 2017 году боксер получил двухлетнюю дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы на метаболит кокаина. На счету 37-летнего британца 34 победы, два поражения и одна ничья.
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фьюри рассказал, что заставило его в пятый раз вернуться в бокс
16 февраля, 21:27
 
