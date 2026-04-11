После ЧП во Владикавказе задержали производителей нелегальной пиротехники

НАЛЬЧИК, 11 апр - РИА Новости. Подозреваемые в незаконном производстве пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«
"Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все виновные понесут заслуженное, строгое наказание.
Ранее Меняйло сообщал, что рядом со взорвавшимся во Владикавказе складом могло находиться нелегальное производство пиротехники.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районе взрыва введен режим ЧС.