Третий раунд консультаций Ирана и США определит плодотворность переговоров

ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Третий раунд консультаций между делегациями США и Ирана, которые состоятся вечером в субботу в Исламабаде, определит плодотворны ли переговоры между двумя странами или нет, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Вчера, 20:43
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.