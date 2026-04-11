Третий раунд консультаций Ирана и США определит плодотворность переговоров - РИА Новости, 11.04.2026
21:31 11.04.2026
Третий раунд консультаций Ирана и США определит плодотворность переговоров

IRIB: третий раунд консультаций Ирана и США определит плодотворность переговоров

© AP Photo / Anjum Naveed — Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Третий раунд консультаций между делегациями США и Ирана, которые состоятся вечером в субботу в Исламабаде, определит плодотворны ли переговоры между двумя странами или нет, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Иран и США провели уже два раунда переговоров в пакистанской столице. Третий раунд состоится вечером в субботу.
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
"Третий раунд определит, плодотворные переговоры или нет", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
