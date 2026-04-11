Иран и США провели два раунда переговоров в Исламабаде

ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Делегации Ирана и США провели два раунда переговоров в Исламабаде, третий раунд состоится вечером в субботу, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Отмечается, что США в ходе обсуждений продолжает настаивать на своих "эксцентричных" требованиях.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.