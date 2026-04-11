В Исламабаде завершился первый этап обсуждений Ирана и США

ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Экспертные группы делегаций Ирана и США завершили первый этап обсуждений в рамках переговоров двух стран в Исламабаде, сейчас проходит обмен текстами обсуждаемых вопросов, передаёт иранское агентство Tasnim.
"Экспертные группы иранской и американской делегации, которые присоединились к переговорам несколько часов назад, завершили первый этап очных консультаций и в настоящее время обмениваются письменными текстами по обсуждаемым вопросам", - говорится в сообщении.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.