В Исламабаде проходят прямые переговоры США, Пакистана и Ирана

ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Прямые трехсторонние переговоры США, Пакистана и Ирана проходят в Исламабаде, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.
Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщала, что иранская и американская делегации после короткого перерыва возобновили обсуждения между экспертными группами.
Другой американский чиновник сообщил пулу, что в делегацию США, помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, входят член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник Вэнса по делам стран Азии Майкл Вэнс.
Также сообщается, что на переговорах присутствует ряд экспертов, в то время как еще одна экспертная группа находится на связи из Вашингтона.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.