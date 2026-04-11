В Исламабаде проходят прямые переговоры США, Пакистана и Ирана

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 11.04.2026
В Исламабаде проходят прямые трехсторонние переговоры США, Пакистана и Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinОбстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Прямые трехсторонние переговоры США, Пакистана и Ирана проходят в Исламабаде, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.
Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщала, что иранская и американская делегации после короткого перерыва возобновили обсуждения между экспертными группами.
Вчера, 18:44
"Сегодня США, Пакистан и Иран проводят трехстороннюю личную встречу", - пишет пресс-пул Белого дома со ссылкой на чиновника.
Другой американский чиновник сообщил пулу, что в делегацию США, помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, входят член совета нацбезопасности Энди Бэйкер и советник Вэнса по делам стран Азии Майкл Вэнс.
Также сообщается, что на переговорах присутствует ряд экспертов, в то время как еще одна экспертная группа находится на связи из Вашингтона.
В субботу Иран и США проводят переговоры в пакистанской столице Исламабаде. Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
Вчера, 16:08
 
В миреИранСШАИсламабадСтив УиткоффДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против ИранаПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала