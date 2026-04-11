Россиянам рассказали, как накопить дополнительный миллион к пенсии

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россияне со средним уровнем дохода могут накопить дополнительный миллион к пенсии, откладывая по 2–3 тысячи рублей в месяц и используя программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил РИА Новости гендиректор негосударственного пенсионного фонда "Будущее" Олег Мошляк.

"Представим себе человека 37 лет с зарплатой порядка 100 тысяч рублей в месяц. Если он будет откладывать хотя бы по две–три тысячи рублей ежемесячно, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит необходимый один миллион рублей", - сказал Мошляк.

Эксперт напомнил, что накопления в ПДС растут двумя способами: фонд ежегодно начисляет на них инвестиционные проценты, а государство первые 10 лет увеличивает взносы участников в зависимости от их дохода. Такая программа доступна всем совершеннолетним гражданам без ограничений по возрасту.

При зарплате до 80 тысяч рублей в месяц государство удваивает взносы участников, при доходе от 80 до 150 тысяч рублей добавляется 50% от внесенной суммы, а если доход выше 150 тысяч рублей, господдержка составляет 25%.

Мошляк подчеркнул, что в программу можно перевести ранее сформированные пенсионные накопления, которые создавались за счет отчислений работодателей в 2002–2013 годах. Проверить их наличие можно через портал "Госуслуги".