Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию, чтобы получить Благодатный огонь
14:16 11.04.2026
Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию, чтобы получить Благодатный огонь

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме – чтобы молиться в ней о схождении Благодатного огня, получить его и затем раздать верующим, сообщили РИА Новости в находящейся в храме делегации Фонда Андрея Первозванного.
Накануне отмечаемой православными Пасхи, в Великую субботу, в Старом городе Иерусалиме и в храме Гробе Господня проходят молитвенные процессии, крестные ходы. Кувуклию сначала обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. Патриарх Иерусалимский трижды обходит вокруг нее, останавливается перед входом и снимает торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня.
Затем патриарх с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня. Как правило, огонь появляется в промежутке от 11-12 до 14-15 часов по московскому времени. После схождения Благодатного огня патриарх зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян, делегациям и паломникам.
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, начиная с 9 апреля. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца.
Делегацию Фонда Андрея Первозванного за Благодатным огнем, прилетевшую в Израиль в Страстную пятницу, возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Фонд планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
РелигияИерусалимМоскваИзраильВладимир ЯкунинАлександр СоколовПавел АстаховФонд Андрея ПервозванногоРоскосмосРусская православная церковьПасха
 
 
