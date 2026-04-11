Патриарх Иерусалимский вошел в Кувуклию, чтобы получить Благодатный огонь

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме – чтобы молиться в ней о схождении Благодатного огня, получить его и затем раздать верующим, сообщили РИА Новости в находящейся в храме делегации Фонда Андрея Первозванного.

Затем патриарх с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня. Как правило, огонь появляется в промежутке от 11-12 до 14-15 часов по московскому времени. После схождения Благодатного огня патриарх зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян, делегациям и паломникам.