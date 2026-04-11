В храме Гроба Господня собрались паломники в ожидании Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр – РИА Новости. Тысячи паломников собрались в эти минуты в храме Гроба Господня в Иерусалиме в ожидании чуда схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном приняла решение отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме, разрешив провести церемонию в полном объеме. Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме оставались закрытыми для верующих более месяца на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами.
Молитвенная процессия еще не началась.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) расположилась рядом с Кувуклией - часовней внутри храма, в которой расположен Гроб Господень. Именно в этой части храма ежегодно сходит Благодатный огонь по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян.
Ожидается, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным и викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым) доставит Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции доставят в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля.
Огонь передадут также в 15 храмов Москвы.
С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к празднику Воскресения Христова.