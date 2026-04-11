В храме Гроба Господня собрались паломники в ожидании Благодатного огня

ИЕРУСАЛИМ, 11 апр – РИА Новости. Тысячи паломников собрались в эти минуты в храме Гроба Господня в Иерусалиме в ожидании чуда схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) расположилась рядом с Кувуклией - часовней внутри храма, в которой расположен Гроб Господень. Именно в этой части храма ежегодно сходит Благодатный огонь по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян.