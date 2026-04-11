НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Пакистан продолжит играть роль посредника в переговорах Ирана и США, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с делегацией Ирана, прибывшей на переговоры с США.