НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Пакистан продолжит играть роль посредника в переговорах Ирана и США, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с делегацией Ирана, прибывшей на переговоры с США.
"Высоко оценив участие Ирана в переговорах в Исламабаде, премьер-министр подтвердил искреннюю решимость Пакистана продолжать играть свою роль посредника, чтобы способствовать наращиванию импульса к достижению значимых результатов в интересах регионального и глобального мира и стабильности", - сообщила канцелярия премьера.
Там отметили, что иранскую сторону в ходе встречи возглавлял спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
