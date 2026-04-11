Пакистан продолжит играть роль посредника в переговорах Ирана и США - РИА Новости, 11.04.2026
16:05 11.04.2026
© AP Photo / Francisco Seco — Женщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Пакистан продолжит играть роль посредника в переговорах Ирана и США, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с делегацией Ирана, прибывшей на переговоры с США.
"Высоко оценив участие Ирана в переговорах в Исламабаде, премьер-министр подтвердил искреннюю решимость Пакистана продолжать играть свою роль посредника, чтобы способствовать наращиванию импульса к достижению значимых результатов в интересах регионального и глобального мира и стабильности", - сообщила канцелярия премьера.
Там отметили, что иранскую сторону в ходе встречи возглавлял спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
